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Тайник со взрывчаткой в Брюсселе оставил умерший в 2011 году отставной российский военный

Тайник со взрывчаткой в Брюсселе оставил умерший в 2011 году отставной российский военный
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Владельцем тайника со взрывчаткой, обнаруженного на этой неделе в коммуне Андерлехт в Брюсселе, оказался умерший в 2011 году бывший российский военнослужащий, сообщают в четверг местные СМИ со ссылкой на прокуратуру.

"Сумка, в которой находились взрывчатые вещества, ножи и кастеты, принадлежала мужчине, бывшему российскому военному, который родился в 1965 году и умер в 2011 году", - приводят СМИ выдержки из заявления прокуратуры.

Полное имя этого человека не называется, известны лишь его латинские инициалы - ''G.A.". Отпечатки его пальцев были обнаружены на кусочке скотча на упаковке одного из ножей.

В прокуратуре взяли показания у владельца дома, сдававшего квартиру выходцу из РФ. Выяснилось, что бывший военный был "психически неуравновешенным и склонным к паранойе".

Между тем, прокуратура намерена закрыть это дело, поскольку мужчина скончался в 2011 году.

Ранее на этой неделе сообщалось, что брюссельский домовладелец, затеявший ремонт своего здания, обнаружил под лестницей значительное количество взрывчатого вещества и запас гвоздей и болтов.

Заготовки для самодельных взрывных устройств напоминали изделия, которые применяли террористы во Франции и Бельгии. Вместе с этими материалами было обнаружено несколько детонаторов, а также ножи и кастет.

Бельгия Брюссель

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