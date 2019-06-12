Твиттер Медведева был взломан

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В пресс-службе правительства России подтвердили, что аккаунт премьера РФ Дмитрия Медведева в твиттере был взломан.

"Аккаунт был взломан. Сейчас контроль восстановлен", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров.

Ранее в твиттере премьера РФ появились два странных сообщения латинскими буквами, которые затем были удалены.