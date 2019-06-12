Твиттер Медведева был взломан
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В пресс-службе правительства России подтвердили, что аккаунт премьера РФ Дмитрия Медведева в твиттере был взломан.
"Аккаунт был взломан. Сейчас контроль восстановлен", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров.
Ранее в твиттере премьера РФ появились два странных сообщения латинскими буквами, которые затем были удалены.
Дмитрий Медведев в англоязычном твиттере не вполне традиционно поздравляет с Днем России (твит уже удален) pic.twitter.com/IUQnuGLtNY— Незыгарь (@nezygaru) June 12, 2019