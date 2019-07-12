Премьер-министр Молдавии попросила у Саакашвили помощи с реформой системы юстиции

Она обсудила с ним это в Киевском аэропорту

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Майя Санду попросила экс-президента Грузии Михаила Саакашвиле помочь в разработке реформы системы юстиции. Она сообщила об этом в интервью изданию Cotidianul.

Санду отметила, что Саакашвили сейчас занят в связи с предвыборной парламентской кампанией на Украине, но в Кишиневе рассчитывают обсудить с ним возможную реформу до конца августа. Она добавила, что специалисты в новом правительстве Молдавии ведут переговоры со специалистами, которые оказывали содействие в реформе юстиции и полиции в Грузии во время президентства Саакашвили.

Санду и Саакашвили провели встречу 11 июля в киевском аэропорту "Борисполь", сообщил экс-президент в фейсбуке.

11 июня Саакашвили в эфире программы "Политика с Натальей Морарь" молдавского телеканала TV8 выразил готовность помочь правительству Санду. Премьер участвовала в передаче и подтвердила, что ее правительство ждет от него помощи. Ранее сообщалось, что до того к нему обращались вице-премьер и глава МВД Молдавии. Саакашвили заявил, что готов помогать новому правительство и своим опытом, и ошибками.

С 8 по 14 июня в Молдавии продолжалось двоевластие. Партия социалистов и правый блок ACUM создали коалиционное правительство во главе с Санду, а прежде находившаяся у власти Демократическая партия отказалась сдать полномочия. Лидер Демпартии Павел Филип ушел в отставку 14 июня после того, как Россия, Евросоюз и США признали новое правительство. Демпартия перешла в оппозицию.