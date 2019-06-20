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Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Михаил Поалелунжь заявил об отставке.

Как сообщила пресс-служба КС, он написал соответствующее заявление в четверг. Ожидается, что в ближайшее время об отставке заявят и остальные члены КС.

Президент республики Игорь Додон со своей стороны призвал всех членов Конституционного суда подать в отставку.

"Призываю всех членов Конституционного суда подать в отставку или можете дождаться завтрашнего решения Венецианской комиссии, а также парламентской процедуры, которая состоится на следующей неделе. Решение принадлежит вам", - написал он на своей странице в фейсбуке после того, как стало известно об отставке председателя КС.

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Ожидается, что в пятницу Венецианская комиссия Совета Европы вынесет решение о проведенной экспертизе спорных решений Конституционного суда Молдавии.

Решения КС привели к двоевластию в Молдавии, которое продолжалось с 8 по 14 июня. КС, выполняя указания Демократической партии, не признал законность парламента и правительства, приняв решение 8 июня о том, что правительство создано с нарушением указанных в законодательстве сроков.

Несмотря на это, президент и парламентское большинство продолжили работу, а бывшее правительство отказывалось подать в отставку. В результате давления, в том числе со стороны международного сообщества, бывшее правительство ушло в отставку, а КС в минувшую субботу отменил шесть своих решений, которые привели к двоевластию и политическому кризису.

Додон и премьер-министр Майя Санду призвали членов КС добровольно подать в отставку. Согласно законодательству, судьи КС в течение всего срока деятельности несменяемы.

Молдавия

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