Натовские самолеты провели разведку у западных границ России

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сразу два самолета НАТО провели многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики. Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, это были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS, которые поднялись с авиабаз в Германии и Греции.

Так называемые летающие радары НАТО курсировали к югу от границ Калининградской области в небе над Польшей.

Самолет с бортовым номером LX-N90443, перелетев в воздушное пространство Эстонии и Латвии, совершил также пролет вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Второй же разведчик совершил посадку на авиабазе Эмари в Эстонии.

Ранее в пятницу вблизи морских границ России на Черном море в течение около трех часов выполнял полет самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1.