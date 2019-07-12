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Палата представителей приняла поправку об ограничении права Трампа начать войну с Ираном

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США приняла поправку, которая ограничивает право президента страны Дональда Трампа самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Ирана. Об этом сообщает в пятницу газета The New York Times.

Голосование по соответствующей поправке было проведено в рамках рассмотрения в палате военного бюджета на 2020 финансовый год.

За ограничение проголосовал 251 человек, против него высказались 170 членов палаты.

Таким образом, палата представителей высказалась против использования администрацией Трампа федеральных бюджетных средств для финансирования военных действий США в отношении Ирана - если только войну против Ирана не объявит Конгресс, или американским властям не придется задействовать специальное разрешение на подобную операцию.

В конце июня по аналогичной поправке было проведено голосование в Сенате США - в рамках сенатского проекта военного бюджета США. Сенаторы США заблокировали поправку к военному бюджету, которая ограничила бы американского президента в праве начать военную операцию против Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о том, что, по его мнению, ему не нужно одобрения Конгресса для любых "военных действий" против Ирана.

США Иран

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