Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Гражданка РФ погибла в результате ДТП в абхазском курортном городе Гагра, еще пятеро туристов из России доставлены в районную больницу, сообщает генпрокуратура республики.

Погибшая - жительница Коми 1953 года рождения.

Как сообщил главврач Гагрской больницы Вячеслав Аргун, у всех пострадавших в аварии серьезные травмы - различные переломы, ушибы мозга, кровотечение, рваные раны. Среди получивших травмы оказался ребенок 2011 года рождения. В тяжелом состоянии водители транспортных средств, они находятся в реанимации, где им оказывается экстренная медицинская помощь.

В лечебном учреждении также скончался пассажир легкового автомобиля, житель Сухума.

Авария произошла в тоннеле объездной дороги, где легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом с российским туристами.