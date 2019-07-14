Поиск

"Желтые жилеты" попытались устроить акцию на параде в честь Дня взятия Бастилии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Несколько человек скандировали лозунги "желтых жилетов" с призывами отставки президента Франции Эммануэля Макрона за несколько минут до начала военного парада в честь Дня взятия Бастилии.

Один из активистов движения "желтых жилетов" - Эрик Друе - был задержан полицией, сообщает France Info.

Позднее, когда Макрон принимал участие в параде на Елисейских полях, из толпы раздавался свист. Протестующие не пытались прорваться к дороге.

Новость дополняется

Франция Париж

Новости

WSJ сообщила о планах Huawei уволить часть сотрудников в США

Еще два самолета с компонентами С-400 прибыли в Турцию

Times сообщила об установлении подозреваемого в утечке переписки британского посла

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 июля

Электроснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено

Электроснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено

В большей части Манхэттена восстановили электроснабжение

Британский посол по диппочте писал, что Трамп вышел из ядерной сделки назло Обаме

Десятки тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества

Десятки тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества

Airbus отозвал тираж книги к юбилею компании из-за главы о взяточничестве

В структуре ВВС Франции появятся космические войска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');