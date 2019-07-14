"Желтые жилеты" попытались устроить акцию на параде в честь Дня взятия Бастилии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Несколько человек скандировали лозунги "желтых жилетов" с призывами отставки президента Франции Эммануэля Макрона за несколько минут до начала военного парада в честь Дня взятия Бастилии.

Один из активистов движения "желтых жилетов" - Эрик Друе - был задержан полицией, сообщает France Info.

Позднее, когда Макрон принимал участие в параде на Елисейских полях, из толпы раздавался свист. Протестующие не пытались прорваться к дороге.

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