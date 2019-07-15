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В Турцию прибыл восьмой российский самолет с элементами С-400

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Восьмой российский грузовой самолет в понедельник доставил элементы ЗРС С-400 в Турцию, сообщает информагентство Anadolu со ссылкой на Минобороны.

Самолет приземлился на авиабазе "Мюртед" возле Анкары.

Россия начала поставлять в Турцию компоненты С-400 в пятницу. Одновременно идет подготовка турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Турция С-400

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