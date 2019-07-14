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В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Седьмой самолет с компонентами российской системы ПВО С-400 приземлился на авиабазе "Мюртед" под Анкарой, сообщает в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Транспортировка компонентов идет согласно плану, подчеркнули в Минобороны Турции.

В Минобороны РФ подтвердили, что в Турцию доставлена очередная партия элементов ЗРС С-400. "Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки", - подчеркнули в министерстве.

Ранее в воскресенье в Турцию уже прибыли два самолета с компонентами С-400. Доставка груза началась в пятницу.

На фоне поставок С-400 в Турцию власти США заявили о планах объявить санкции на следующей неделе.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Турция

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