Украина продлила на 2020 год действие эмбарго на российские товары

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.

Соответствующее постановление №605 от 5 июля обнародовано на сайте кабинета министров в понедельник.

Ране президент РФ Владимир Путин своим указом от 24 июня продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.