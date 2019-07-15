В Италии у неонацистов изъяли ракету класса "воздух-воздух"

Склад с вооружением нашли в рамках расследования об итальянцах, воевавших в Донбассе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Итальянская полиция в рамках спецоперации против крайне правых экстремистов конфисковала ракету класса "воздух-воздух", сообщает в понедельник телеканал Rai News.

Ракету нашли в ангаре в городе Павия на севере Италии. Помимо ракеты, в ангаре было другое вооружение, а также нацистская символика. Склад с вооружением принадлежал двум мужчинам - гражданам Италии и Швейцарии, которых задержали в гостинице вблизи аэропорта Форли на севере Италии.

Полиция полагает, что мужчины пытались продать ракету на черном рынке.

Сообщается, что речь идет о ракете Matra 1980-х годов. Аналогичные ракеты стоят на вооружении у Катара. Она весит порядка 800 кг, стоит порядка 500 тыс. евро и находится в полностью рабочем состоянии, сообщает телеканал.

Расследование, в рамках которого полиция обнаружила склад, связано с пятью итальянскими экстремистами, которые принимали участие в вооруженном конфликте на Востоке Украины, поясняет телеканал.

На днях в отношениях Италии и Украины возникла напряженность после сурового приговора итальянского суда военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, признанному виновным в содействии убийству в Донбассе в 2014 году фотографа Андреа Роккелли. 12 июля суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. В тот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что это решение суда будет обжаловано.

15 июля Аваков на встрече с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа заявил: "Я хочу вам напомнить, что на Донбассе погибли более 10 тыс. человек. Там против Украины воюют и десятки наемников из Италии. В Украине есть несколько уголовных производств, где фигурируют граждане Италии, которые убивали украинцев. Мир зависит от наших решений. Мы будем инициировать переговоры высокого политического уровня. Мы хотели бы услышать, что правительство Италии так же заинтересовано в решении этой проблемы. Хотим видеть конкретные шаги. Ведь это может стать большим потенциальным конфликтом. Маркив был на войне и защищал Украину", - заявил глава МВД Украины.