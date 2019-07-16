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Омбудсмены России и Украины попросят Путина и Зеленского помиловать ряд осужденных

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченные по правам человека в России и Украине намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и каким-то другим методам, чтобы они были освобождены", - сказала во вторник уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на совместной пресс-конференции с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Кроме того, Москалькова и Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

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