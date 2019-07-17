Лавров усомнился в скором улучшении отношений РФ и США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве сомневаются, что в ближайшее время можно ждать улучшения отношений между Россией и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто. Ведь выстраивание двусторонних связей - процесс обоюдный. Это всегда движение навстречу друг другу", - сказал министр, подчеркнув, что Россия "к такой работе готова".

Лавров добавил, что на РФ и США как крупнейших ядерных державах и государствах-основателях ООН лежит особая ответственность по обеспечению стабильности в мире. "Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое", - отметил он.

По его утверждению, американские политики соревнуются в "нагнетании антироссийских фобий" и используют их во внутриполитической борьбе, и по мере приближения президентских выборов 2020 года в США эта борьба продолжит обостряться. При этом министр заверил, что Москва продолжит искать точки соприкосновения с Вашингтоном, "несмотря на трудности".

Лавров подчеркнул, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп осознают, что отношения двух стран необходимо вывести из тупика. "На июньской встрече в Осаке лидеры высказались за расширение экономического сотрудничества, совместное урегулирование региональных кризисов, возобновление диалога по стратегической стабильности, дали положительную оценку диалогу по вопросам борьбы с терроризмом", - указал он. Также министр напомнил, что Путин пригласил Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.