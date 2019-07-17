В Армении обыскали кабинет судьи, освободившего из-под стражи экс-президента

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Специальная следственная служба (ССС) Армении провела обыск в кабинете судьи Давида Григоряна, который в мае освободил из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Пресс-секретарь службы Марина Оганджанян отметила, что обыск прошел в рамках уголовного дела, но отказалась сообщить подробности.

Сам судья сообщила корреспонденту агентства, что дело, в рамках которого пришли с обыском, возбуждено по факту служебного подлога. Он заявил, что не знает, о каком подлоге идет речь, и добавил, что пока не имеет какого-либо статуса в рамках дела.

На вопрос, может ли обыск быть связан с его решением об освобождении Кочаряна, Григорян ответил: "Думаю, всем ясно".

18 мая судья Григорян удовлетворил ходатайство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-президента Армении из-под ареста под их личное поручительство.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников заблокировать входы и выходы всех судов республики. Он заявил о необходимости проверить всех судей страны на соответствие занимаемой должности.

25 июня Апелляционный суд Армении вновь принял решение об аресте Кочаряна, который в тот же день пришел в уголовно-исполнительное учреждение в здании Службы нацбезопасности.