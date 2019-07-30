В Армении обвинили в подлоге судью освободившего экс-президента Кочаряна

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Армении судье Давиду Григоряну, ранее освободившему второго президента страны Роберта Кочаряна, предъявлено обвинение по статье о совершении должностного подлога. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян.

Высший судебный совет Армении 27 июля удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении судьи суда общей юрисдикции Давида Григоряна и временно приостановил его полномочия.

В среду уже Генпрокуратура выступила с разъяснением, сообщив, что представленное в Высший судебный совет ходатайство имело "достаточные фактические обстоятельства". В частности, согласно генеральной прокуратуре, Григорян, не находясь в здании суда, при содействии секретаря судебных заседаний, составил, подписал и приложил к судебному делу не соответствующий действительности бумажный протокол судебного заседания.

Позднее во вторник адвокат Ерванд Варосян сообщил "Интерфаксу", что Григорян отвергает выдвинутое против него обвинение.

Арест и освобождение Кочаряна

Григорян в мае этого года принял решение об освобождении экс-президента страны Кочаряна из-под стражи под гарантии бывшего и нынешнего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Он также приостановил производство по делу против Кочаряна и направил его в Конституционный суд для выяснения вопроса конституционности инкриминируемой Кочаряну статьи, а также для определения сути института неприкосновенности.

Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Кочаряну также было предъявлено обвинение в получении взятки в размере $3 млн.

Сын Кочаряна Левон заявлял, что его отец стал жертвой политического преследования.

18 мая 2019 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

25 июня Апелляционный суд Армении вновь принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.