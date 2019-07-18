Лавров рассказал о позиции Дании по "Северному потоку 2"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Москве расценивают затягивание Данией рассмотрения заявок Nord Stream 2 AG как нарушение принципов международного морского права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне. Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях", - сказал Лавров в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в четверг.

Он отметил, что претензий по эксплуатации первой нитки "Северного потока", вдоль которой изначально планировалось проложить маршрут "Северного потока-2", "ни у одной страны, включая Данию, не возникло".

"Данный проект поддерживают ведущие европейские энергетические компании, которые вряд ли можно заподозрить в каких-либо антиевропейских намерениях. Надеемся, что сформированное по результатам парламентских выборов правительство Дании откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения", - добавил министр.