Число погибших в результате поджога студии Kyoto Animation достигло 23

На GoFundMe собрали больше $200 тысяч пожертвований в поддержку студии

Пожар в анимэ-студии Kyoto Animation Фото: Reuters

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - После пожара в анимэ-студии Kyoto Animation нашли 23 погибших. Личности 13 из них уже установлены. После этого еще больше десяти тел нашли на третьем этаже здания, сообщил АР представитель пожарного департамента Киото Кадзухиро Хаяси.

Еще 36 человек пострадали. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое, добавил он. Поисковые работы в студии продолжаются.

Причиной пожара в трехэтажном здании считается поджог. Мужчина, который заявил, что устроил пожар Kyoto Animation, был госпитализирован вместе с другими пострадавшим. Его взяли под стражу.

По предварительным данным полиции, поджигатель зашел в студию, разлил там горючую жидкость и зажег ее. Очевидцы рассказали японским СМИ, что слышали хлопок и затем началось задымление. Некоторые утверждают, что видели момент поджога и напавший кричал, что желает всем смерти. На видео с места событий видно, что в здании выбиты стекла.

Пожар в студии начался около 10:30 по местному времени. Тогда там работало около 70 человек.

Студия Kyoto Animation (KyoAni) была создана в 1981 году для выпуска журналов комиксов и анимэ. Ее работы получили большую известность. Среди них K-On!, AIR, Kanon, Clannad, "Меланхолия Харухи Судзумии", ее сериал Evergarden купил Netflix для глобального рынка. Пострадала одна из основных площадок студии.

Фанаты студии в знак солидарности выкладывают в соцсетях фрагменты ее работ и выражают соболезнования. Техасский дистрибутор анимэ Sentai Filmworks начал сбор пожертвований в помощь KyoAni. На площадке GoFundMe за четыре часа от 5 882 пользователей было собрано $204 303.

Если версия поджога студии подтвердится, это будет худшее массовое преступление в Японии с 2016 года. Тогда мужчина зарезал в учреждении для инвалидов под Токио 19 человек. Самым масштабным по числу жертв в послевоенной истории страны считается поджог в 2001 году в токийском квартале Кабуки-тё, тогда погибли 44 человек.