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Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что правительство Украины ввело спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ. Об этом он написал на странице в фейсбуке.

"Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", - говорится в сообщении.

Специальная пошлина начнет действовать с 1 августа.

По его словам, специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября", — уточнил он.

Украина

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