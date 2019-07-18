Число жертв пожара на студии аниме в Киото выросло до 33 человек

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Не менее 33 человек стали жертвами пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото, сообщает в четверг телеканал NHK.

Ранее сообщалось о гибели 23 человек. Еще 36 человек были доставлены в больницы.

По словам очевидцев, перед пожаром 41-летний мужчина разлил в здании бензин с криками "Умрите!" Он тоже получил ожоги и был доставлен в больницу.

В тушении пожара были задействованы 30 нарядов пожарных, однако справиться с огнем удалось лишь спустя пять часов.