Поиск

"Би-Би-Си" и ITV запустят собственный стриминговый сервис BritBox

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие британские телекомпании ITV Plc и British Broadcasting Corp. ("Би-Би-Си") объявили о запуске собственного стримингового сервиса под названием BritBox.

ЭкономикаDisney запустит сервисы потокового видео и откажется от сотрудничества с NetflixDisney запустит сервисы потокового видео и откажется от сотрудничества с NetflixЧитать подробнее

В четверг компании выпустили совместный пресс-релиз, в котором говорится о подписании соответствующего соглашения.

BritBox должен запуститься уже в конце 2019 года. Стоимость месячной подписки составит 5,99 фунта ($7,5) против 8,99 фунта у Netflix - мирового лидера рынка.

Подписчики получат доступ к различным фильмам и сериалам производства BBC и ITV. Кроме того, компании собираются инвестировать в съемки оригинального контента.

Новый сервис будет на 90% принадлежать ITV и на 10% - BBC.

Накануне Netflix отчитался о первом почти за 10 лет сокращении числа подписчиков в США на фоне ужесточения конкуренции в секторе. Ранее о своих планах по запуску стриминговых сервисов объявили такие медиагиганты, как Walt Disney, WarnerMedia и Universal. Как следствие, их контент будет постепенно исчезать из Netflix.

Netflix

Новости по теме

Новости

Суд Нидерландов признал 10%-ную ответственность Гааги за гибель 350 мусульман в Сребренице

Суд Нидерландов признал 10%-ную ответственность Гааги за гибель 350 мусульман в Сребренице

Фигурант дела о загрязнении нефти в "Дружбе" попросил убежища в Литве

Фигурант дела о загрязнении нефти в "Дружбе" попросил убежища в Литве

Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице

Три британских министра уйдут в отставку, если правительство возглавит Борис Джонсон

Три британских министра уйдут в отставку, если правительство возглавит Борис Джонсон

Литва подтвердила задержание фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Зеленский потребовал освобождения моряков без обмена

AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд

AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд

Стала известна причина поджога студии аниме в Киото

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июля

Американские конгрессмены подготовили санкции против сотрудников ФСБ

Американские конгрессмены подготовили санкции против сотрудников ФСБ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');