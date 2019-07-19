"Би-Би-Си" и ITV запустят собственный стриминговый сервис BritBox

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие британские телекомпании ITV Plc и British Broadcasting Corp. ("Би-Би-Си") объявили о запуске собственного стримингового сервиса под названием BritBox.

В четверг компании выпустили совместный пресс-релиз, в котором говорится о подписании соответствующего соглашения.

BritBox должен запуститься уже в конце 2019 года. Стоимость месячной подписки составит 5,99 фунта ($7,5) против 8,99 фунта у Netflix - мирового лидера рынка.

Подписчики получат доступ к различным фильмам и сериалам производства BBC и ITV. Кроме того, компании собираются инвестировать в съемки оригинального контента.

Новый сервис будет на 90% принадлежать ITV и на 10% - BBC.

Накануне Netflix отчитался о первом почти за 10 лет сокращении числа подписчиков в США на фоне ужесточения конкуренции в секторе. Ранее о своих планах по запуску стриминговых сервисов объявили такие медиагиганты, как Walt Disney, WarnerMedia и Universal. Как следствие, их контент будет постепенно исчезать из Netflix.