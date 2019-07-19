Суд Нидерландов признал 10%-ую ответственность Гааги за гибель 350 мусульман в Сребренице

Суд более низкой инстанции ранее оценил эту ответственность в 30%

Мемориальный центр Потокари, недалеко от Сребреницы Фото: Reuters

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Нидерландское государство несет 10% ответственности за гибель 350 мусульман на нидерландской военной базе в Поточарах после взятия боснийскими сербами мусульманского анклава Сребреница в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года. Такое решение принял Верховный суд королевства. Об этом сообщает телекомпания Nos.

В соответствии с этим государство должно компенсировать 10% ущерба семьям погибших. Точный размер компенсаций еще не определен, он будет зависеть от конкретного случая, говорится в решении суда.

Погибшие были в группе из пяти тысяч мусульман, которые пытались укрыться на базе ВС Нидерландов. Военнослужащие не предложили им остаться на базе и отослали их. Этих людей задержали боснийские сербы, все они были казнены военнослужащими Армии Республики Сербской генерала Ратко Младича. Суд решил, что нидерландские военные знали, что этим мужчинам грозят пытки и казнь.

Летом 2017 года апелляционный суд Гааги постановил, что государство несет 30%-ую ответственность за гибель 350 мусульман. Аналогичное решение еще один суд вынес в 2014 году.

В 2002 году правительство Нидерландов признало, что в той ситуации оказалось неспособным защитить беженцев, но высказало мнение, что перед миротворцами стояла невыполнимая задача. После этого признания кабинет ушел в отставку.

По официальной статистике, в июле 1995 года в Сребренице за несколько дней были убиты более 8 тысяч мусульман. Ответственность за это была возложена на боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.