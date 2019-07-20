Сайт и соцсети полиции Лондона взломали хакеры

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Электронная почта, аккаунт в твиттере и веб-сайт службы полиции Лондона были взломаны, от их имени приходят публикации с нецензурной лексикой, пишет The Independent.

По информации издания, таким образом взломщики призывают освободить рэп-исполнителя Digga D, отбывающего наказание в тюрьме. Хакеры опубликовали в твиттере серию записей, содержащих нецензурную лексику. От имени столичной полиции по электронной почте приходят пресс-релизы, также они были опубликованы на сайте ведомства.

Представитель Скотленд-Ярда Рой Смит в своем твиттере сообщил, что полиции Лондона известно о взломе. По его словам, сотрудники отдела по работе с медиа в настоящее время удаляют твиты и пытаются обеспечить безопасность учетных записей. "Пожалуйста, игнорируйте любые твиты, пока мы не подтвердим, что аккаунт снова под нашим контролем", - добавил он.

В публикации "Би-би-си" высказывается предположение, что хакеры получили доступ к приложению "MyNewsdesk". Оно автоматически отправляет пресс-релизы на веб-сайт лондонской полиции, делает рассылки по электронной почте и публикует записи в твиттере.