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В Венеции туристов оштрафовали на €950 за приготовление кофе на мосту

Также их попросили покинуть город

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Полиция Венеции оштрафовала на €950 двух туристов из Германии за приготовление кофе на ступенях моста Риальто, передает "Би-би-си".

Сообщается, что путешественников также попросили покинуть Венецию. Правонарушение заметил один из прохожих. Он сообщил полицейским, которые оштрафовали граждан Германии.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов "невоспитанными людьми" и заявил, что гости города обязаны его уважать. "Благодаря местной полиции их (туристов из Германии - ИФ) накажут и заставят покинуть город", - добавил он.

Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов - за год город посещают порядка 30 миллионов человек. В связи с этим там ввели ряд ограничений. В частности, гостям Венеции запрещается устраивать пикники в общественных местах.

Мост Риальто (Ponte di Rialto) - старейший из четырех мостов через Гранд-канал в Венеции. Является одной из главных достопримечательностей города.

Венеция Италия

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