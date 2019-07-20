На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.

Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС), одна из картин датирована 1842 годом.

"Получателем этого груза заявлен француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот человек так и не явился в Киевскую городскую таможню ГФС", - отмечается в сообщении.

Окончательную культурную и материальную ценность произведений искусства установят после экспертизы. Картины находятся в зоне таможенного контроля. По завершении всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Правоохранительные органы усматривают действиях людей, организовавших сделку, признаки перемещения с сокрытием от таможенного контроля (ст. 483 Таможенного кодекса Украины). За правонарушение предусмотрены штраф в размере ста процентов стоимости товара и его конфискация.