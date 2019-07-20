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Российскую туристку изнасиловали в Барселоне

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Полиция Барселоны арестовала двух граждан Румынии по подозрению в похищении, удерживании в плену и изнасиловании российской туристки, сообщает в субботу газета El Periodico.

"Рано утром прохожие в Барселоне заметили молодую российскую девушку с ранами на теле, которая была дезориентирована и просила помощи. Ее тут же доставили в госпиталь, где туристка рассказала, что заснула на скамейке на автовокзале Estacio del Nord, а проснулась на пустыре от ударов двух незнакомых мужчин", - пишет издание.

Они удерживали и насиловали ее, девушке удалось сбежать через два дня.

Как отметила газета, по подозрению в совершении преступления были арестованы двое граждан Румынии и гражданка Испании, которая также участвовала в похищении. В субботу они предстанут перед судом, сообщает El Periodico.

Власти Барселоны в свою очередь пообещали россиянке всяческую поддержку, пишет издание.

Испания Барселона

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