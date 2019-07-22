Электроснабжение в Нью-Йорке до сих пор не восстановили после очередного сбоя

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Экстренные службы восстанавливают подачу электроэнергии в Нью-Йорке после воскресного сбоя, однако без света до сих остается около 40 тысяч человек, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Сильнее всего сбой затронул районы Бруклин и Куинс. В Марин Парк в Бруклине открыли временный пункт для размещения и оказания помощи тем, кто остался без электричества.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио обещает, что в ближайшее время проблема будет полностью решена.

AP связывает сбой с жарой, установившейся в Нью-Йорке, - столбик термометров вчера поднялся до рекордной отметки в 45 градусов по Цельсию. На электростанции пришелся пик нагрузки из-за массового использования кондиционеров.

Предыдущий блэкаут в городе произошел неделю назад - из-за массовых отключений 13 июля без света остались десятки тысяч жителей Нью-Йорка.