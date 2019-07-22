Трамп заявил, что выиграл бы войну в Афганистане за неделю

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы победить в войне с Афганистаном в самые сжатые сроки.

Трамп в понедельник встретился в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и после встречи сказал: "Я мог бы выиграть эту войну за неделю".

По словам американского лидера, "Афганистан исчез бы с лица земли за 10 дней".

В то же время президент США подчеркнул, что не хотел бы идти по этому пути. "Я не хочу убивать 10 млн человек", - сказал он.

Дональд Трамп на переговорах с Имраном Ханом также сообщил, что США готовы стать посредником в урегулировании кашмирского вопроса между Пакистаном и Индией. Об этом Трампа попросил Имран Хан.

Ранее с аналогичной просьбой к Трампу обращался и премьер-министр Индии Нарендра Моди, которому президент США также сообщил о готовности выступить посредником в урегулировании ситуации в Кашмире.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях. Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.