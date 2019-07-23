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Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" вернулся в Осло из-за нештатной ситуации

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский лайнер, вылетевший из Осло в Москву, приземлился без происшествий в норвежском аэропорту "Гардермуэн", следует из данных сервиса Flightradar24.

В справочной аэропорта Осло сообщили "Интерфаксу", что на борту самолета "Аэрофлота", выполнявшего рейс Осло-Москва, возникли неполадки в системе кондиционирования.

В авиакомпании подтвердили, что рейс вернулся в аэропорт вылета по технической причине.

Ранее сообщалось, что российский Airbus A321 вылетел из Осло и, находясь в воздушном пространстве Швеции, подал сигнал о нештатной ситуации.

Осло Швеция

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