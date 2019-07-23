Директор ФБР заявил о продолжении попыток России вмешаться в выборы в США

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия сохраняет намерение вмешиваться в выборы в США и продолжает такие попытки через кампании влияния за рубежом, заявил в юридическом комитете Сената Конгресса США директор ФБР Кристофер Рэй.

Он сказал это, отвечая на соответствующий вопрос сенатора Линдси Грэма.

На вопрос, неужели все санкции и другие попытки покончить с этим вмешательством, не сработали, директор ФБР ответил, что, по его мнению, пока Россию не остановить, ничто другое ее не отвратит от вмешательства.

По словам главы ФБР, у его спецслужбы есть значительные ресурсы, предназначенные для борьбы с иностранным вмешательством в предстоящие выборы и попросить у Конгресса ему больше нечего.

Вскоре после назначения директором ФБР в 2017 году Рэй создал спецподразделение по борьбе с иностранным влиянием, в котором собрал ресурсы со всей спецслужбы для противостояния попыткам дезинформировать американских избирателей в интернете, напоминает CNN.

24 июля перед конгрессменами должен выступить бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводил расследование о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Он пришел к выводу, что Дональд Трамп не был в сговоре с Москвой, но Москва пыталась вмешаться с помощью хакерских атак на американские ресурсы и кампаний интернет-троллей по дезинформации и разделению американского общества.