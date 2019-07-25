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Северокорейского дипломата вызвали в МИД РФ в связи с задержанием рыболовного судна

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп в четверг был приглашен в МИД РФ.

"С российской стороны было указано на необходимость принятия мер по скорейшему урегулированию инцидента с задержанием рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждались также актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуация на Корейском полуострове", - отмечается в сообщении.

17 июля в Японском море пограничной службой КНДР было задержано принадлежащее ООО "Северо-Восточная рыболовная компания" (г.Невельск, Сахалинская область) рыболовное судно "Сянхайлинь-8", на борту которого находилось 15 граждан Российской Федерации и двое - Республики Корея. Судно отконвоировано в порт Вонсан.

МИД РФ КНДР

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