Эксперт из РФ опроверг выводы Южной Кореи о сходстве запущенных КНДР ракет с "Искандерами"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Стремление Сеула провести аналогию между запущенными на днях ракетами КНДР и российским комплексом "Искандер" имеет не техническое, а политическое обоснование, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Евсеев.

"С сугубо технической точки зрения вообще непонятно, почему возникла идея провести аналогию с "Искандером", у которого, скажем так, несколько большая высота полета и меньшая дальность стрельбы. Вторая из запущенных ракет КНДР имела дальность полета на 600 км. "Искандер" на такую дальность не стреляет. Поэтому я не вижу, какие здесь могу быть аналогии, а есть лишь голословные заявления", - сказал Евсеев в пятницу "Интерфаксу".

По оценке эксперта РИСИ, южнокорейское военное ведомство было привлечено для подобной оценки, скорее всего, из чисто политических соображений, которыми руководствуется официальный Сеул.

"Южная Корея так остро воспринимает ситуацию, поскольку в северокорейских ракетах такого класса видит реальную угрозу для своей безопасности: они могут поражать объекты по всей глубине юга полуострова. Речь идет именно о южнокорейских объектах, поскольку американцы свои военные объекты в Южной Корее прикрывают противоракетной системой THAAD. Южнокорейская противоракетная система в настоящее время находится в стадии разработки", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, Пхеньян данными запусками вовсе не собирался пугать своих южных соседей по полуострову, а, скорее, подал сигнал Вашингтону, считает эксперт РИСИ. "Эти запуски, безусловно, были демонстрацией, но не для Южной Кореи, а, скорее для США. Насколько можно судить, северокорейцы южан не боятся. Поэтому данные пуски не следует воспринимать, как некий сдерживающий сигнал Сеулу. Полагаю, это был сигнал американцам: с одной стороны, есть возможность договариваться, но в случае совместных военных учений США и Южной Кореи КНДР будет проводить ракетные пуски", - сказал Евсеев.

По его оценке, Пхеньян этими действиями не создал никаких рисков обострения ситуации в регионе, и на Корейском полуострове, в частности.

"Дальность полета такой ракеты, скорее всего, не обеспечивает нанесение удара, например, по Японии, или по американским объектам вне Корейского полуострова. Непосредственного негативного влияния нет потому, что пуски проводились в район Японского моря. Не было падения в чьей-либо исключительной зоне. С этой точки зрения ракетные пуски никакой опасности не представляли", - подчеркнул эксперт.

По мнению Евсеева, сдержанная реакция Вашингтона на пуски северокорейских ракет имеет свою логику с учетом фактически начавшейся в США президентской избирательной кампании.

"Американцы своей реакцией на эту ситуацию показывают, что как данные запуски, так и в целом разработка северокорейских оперативно-тактических ракет для США непосредственной угрозы не несет. Позиция Вашингтона фактически сводится к тому, что Пхеньян не нарушил договоренностей, достигнутых в демилитаризованной зоне. Зачем это США? Трампу сейчас нужен некий позитив в связи с начинающейся президентской избирательной кампанией, чтобы в ходе нее показать "успешность" американской позиции на северокорейском направлении", - сказал собеседник агентства.

В этой связи, на его взгляд, следует ожидать, что Вашингтон будет склоняться к тому, чтобы "притушить" проблему в связи с возможностью дальнейших подобных шагов со стороны Пхеньяна.

Как сообщило ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны страны Южной Кореи, ракеты малой дальности, которые КНДР испытала в минувший четверг, были новым типом баллистических ракет, схожим по техническим характеристикам с российским 9К720 "Искандер".

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи уточнил, что, согласно обновленным сведениям, основанным "на анализе, проведенном совместно южнокорейскими и американскими разведывательными органами" в четверг Северная Корея выпустила две ракеты, каждая из которых пролетела около 600 км. Первоначально предполагалось, что одна ракета пролетела 430 км, а вторая - 690 км.