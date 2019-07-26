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Иранский сухогруз затонул у берегов Азербайджана

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Иранский сухогруз Shabahang ("Шабахянг") потерпел крушение в Каспийском море у берегов азербайджанского порта Ленкорань.

Сигнал тревоги об аварии поступил в Государственное морское агентство Азербайджана в 14:15 по местному времени (13:15 по Московскому).

В спасательной операции участвовали два вертолета МЧС и сторожевой корабльпограничной службы "Туфандаг".

Затонул сухогруз после 16:22 по местному времени (15:22 по Москве).

Иран Азербайджан

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