Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Среди пострадавших есть участники чемпионата мира по водным видам спорта

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли и не менее десяти пострадали в результате обрушения конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в ночь на субботу, сообщило агентство "Рёнхап".

Среди пострадавших есть участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в Кванджу. Обрушение произошло в 2:30 по местному времени (21:30 пятницы по Москве). По информации властей, конструкция обрушилась из-за превышения допустимой массы.

Погибшими оказались два гражданина Южной Кореи. Девять пострадавших – участники чемпионата мира: граждане Новой Зеландии, Италии, Бразилии и подданный Нидерландов. Почти все они ватерполисты. Шестеро из них – женщины. Двое пострадавших – граждане Узбекистана, но они не спортсмены.

Пожарные рассказали, что травмы пострадавших не опасны для жизни, однако часть из них необходимо прооперировать.

В эту ночь праздновала победу женская сборная США по водному поло.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Кванджу с 12 по 28 июля.