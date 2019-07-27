Поиск

Глава МИД России впервые приедет в Суринам

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров впервые в истории современных двусторонних отношений посетит с официальным визитом Республику Суринам.

27 июля пройдут его переговоры с президентом Суринама Дезире Делано Боутерсе, вице-президентом Майклом Ашвином Адхином и министром иностранных дел Суринама Илдисом Поллак-Бигли.

Как сообщали ранее в МИД РФ, в ходе встреч с руководителями южноамериканского государства предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая взаимодействие России с интеграционными объединениями Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ).

На Смоленской площади также отмечали, что "налаживание многопрофильного сотрудничества с Парамарибо является составной частью нашего общего курса на наращивание связей с регионом Латинской Америки и Карибского бассейна".

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества отмечается обучение суринамских специалистов в российских вузах, в том числе Дипакадемии МИД России, учебных центрах МВД России как в РФ, так и в регионе ЛАКБ.

Суринам Сергей Лавров

Новости

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Трамп увидел надежды Ирана и Китая на победу Байдена в выборах

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

МИД Румынии подтвердил запрет на транзит военной техники из России в Сербию по Дунаю

МИД Румынии подтвердил запрет на транзит военной техники из России в Сербию по Дунаю

Страховщики назвали Грузию одной из самых безопасных стран для детского отдыха

Страховщики назвали Грузию одной из самых безопасных стран для детского отдыха

Наводнение в Иркутской области запомнилось россиянам больше остальных событий июля

Наводнение в Иркутской области запомнилось россиянам больше остальных событий июля

В Бельгии зафиксировали температурный рекорд - 41,8 градуса

В Бельгии зафиксировали температурный рекорд - 41,8 градуса

В аэропорту Гонконга началась очередная акция протеста

В аэропорту Гонконга началась очередная акция протеста

RT оштрафовали в Великобритании на 200 тысяч фунтов за предвзятость

КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет

КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');