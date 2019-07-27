Глава МИД России впервые приедет в Суринам

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров впервые в истории современных двусторонних отношений посетит с официальным визитом Республику Суринам.

27 июля пройдут его переговоры с президентом Суринама Дезире Делано Боутерсе, вице-президентом Майклом Ашвином Адхином и министром иностранных дел Суринама Илдисом Поллак-Бигли.

Как сообщали ранее в МИД РФ, в ходе встреч с руководителями южноамериканского государства предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая взаимодействие России с интеграционными объединениями Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ).

На Смоленской площади также отмечали, что "налаживание многопрофильного сотрудничества с Парамарибо является составной частью нашего общего курса на наращивание связей с регионом Латинской Америки и Карибского бассейна".

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества отмечается обучение суринамских специалистов в российских вузах, в том числе Дипакадемии МИД России, учебных центрах МВД России как в РФ, так и в регионе ЛАКБ.