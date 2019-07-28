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В Армении умер живописец Грайр Григорян

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Армении в возрасте 79 лет скончался живописец, педагог Грайр Григорян, сообщили в субботу "Интерфаксу" в Союзе художников республики.

По их данным, панихида по профессору состоится 28 июля, похороны - 29 июля.

Григорян родился 6 июня 1940 года в селе Ором Ширакской области Армении. С 1958 по 1963 годы учился в училище художественного искусства имени Терлемезяна на факультете художественного рисования. После окончания училища поступил в Академию художественного искусства в Риге, учился в Институте художественного искусства в Вильнюсе, в театрально-художественном институте в Ереване.

Григорян до последних дней жизни продолжал преподавать в училище им. Терлемезяна.

С 1974 года он являлся членом Союза художников СССР, с 1996 года - членом Союза международных профессиональный художников (UNESCO), с 2005 года - членом Академии международного искусства.

Кроме того, Григорян был удостоен Золотой медали им. Фритьофа Нансена.

Выставки работ Григоряна проходили как на родине, так и в России (в Москве и Калининграде), в Голландии, Египте, Голландии и во Франции.

Картины живописца находятся в Национальной галере Армении, в Музее современной истории России.

Грайр Григорян Армения

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