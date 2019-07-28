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Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

В рамках испытаний были проведены перехваты "вражеских" ракетных целей на больших высотах и за пределами атмосферы.

Испытания впервые были проведены за рубежами Израиля - на Аляске. За ними, в частности, наблюдал посол Израиля в США Рон Дермер.

Ранее минобороны Израиля совместно с управлением ракетной защиты Пентагона (США) уже проводило испытания этой системы ПРО.

Противоракеты "Хец-3" способны на перехват ракет, не имея точных данных об их местонахождении. После выхода на орбиту они быстро устанавливают, где находится стартовавшая ракета.

США Аляска Израиль

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