В Армении заявили о гибели военнослужащего из-за стрельбы со стороны Азербайджана

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - На северо-восточном участке границы Армении от пули, выпущенной с азербайджанской стороны, погиб военнослужащий контрактной службы, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в фейсбуке.

"Сегодня на северно-восточном участке границы Армении от огня с азербайджанской стороны погиб военнослужащий контрактной службы Арман Араикович Булгадарян 1995 года рождения", - написал Ованнисян.

Также он выразил соболезнования родным погибшего военного.

Между Арменией и Азербайджаном не установлены дипломатические отношения из-за продолжающегося с конца 1980-х годов Карабахского конфликта. С 1994 года между сторонами действует Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня.