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Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своей армии Арменией

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении 23 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В сообщении говорится, что при обстреле использовались крупнокалиберные пулеметы. Режим прекращения огня был нарушен в различных направлениях фронта 23 раза, добавили в азербайджанском минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с земель, которые Азербайджан считает своими, но оккупированными Арменией.

Между Арменией и Азербайджаном не установлены дипломатические отношения из-за продолжающегося с конца 1980-х годов Карабахского конфликта. С 1994 года между сторонами действует Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня.

Азербайджан Армения

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