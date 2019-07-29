Поиск

Помпео заявил, что Тегеран отказал ему в прямом диалоге с народом Ирана

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Тегеран не хочет, чтобы он приезжал в Иран и говорил с народом страны.

"Недавно я предложил поехать в Тегеран и поговорить непосредственно с иранским народом. Режим не принял мое предложение ", - написал Помпео в твиттере.

Он отметил, что США не боятся визитов главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Соединенные Штаты, "где он пользуется правом говорить свободно".

"Неужели факты режима Али Хаменеи (верховного правителя Ирана - ИФ) настолько плохи, что он не может позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что если его люди услышат правду без фильтра, без сокращений? " - добавил он.

Ранее госсекретарь США в интервью Bloomberg Television заявил, что хотел бы отправиться в Тегеран, чтобы рассказать народу Ирана правду о внешней политике США.

"Я хотел бы получить шанс поехать, не заниматься пропагандой, а говорить правду иранскому народу о том, что именно их руководство сделало и как оно навредило Ирану", - отмечал Помпео.

Майк Помпео США Иран

Новости

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

СМИ сообщили о планах Трампа уволить главу Национальной разведки

Великобритания направила второй военный корабль в Персидский залив

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

В Батуми оппозиция провела митинг с требованием начать диалог с Москвой

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июля

Южная Корея задержала судно из КНДР за нарушение своей границы

Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси

Задержанное в КНДР российское судно отпущено

Рейтинги Консервативной партии взлетели после избрания Джонсона премьером

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');