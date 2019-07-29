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Военные самолеты США и Италии проведут наблюдательный полет над РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские военные наблюдатели в рамках Договора по открытому небу (ДОН) совершат с 29 июля по 2 августа инспекционный полет над территорией Норвегии, а специалисты из США и Италии выполнят полет над Россией, пишет официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в понедельник.

По данным издания, российский самолет наблюдения Ан-30Б выполнит полет с аэродрома Бардуфосс. Максимальная дальность полета составит 1700 километров, говорится в публикации.

Врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин рассказал газете, что на борту Ан-30Б будут находиться и норвежские специалисты, которые проконтролируют порядок применения наблюдательной аппаратуры и соблюдение положений договора.

В то же время миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полет над российской территорией. Американский самолет наблюдения ОС-135Б вылетит с аэродрома Кубинка, говорится в публикации.

Как отмечает "Красная звезда", самолеты ОС-135Б не предназначены для применения оружия, а установленные на нем аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование, в котором участвовали и российские специалисты.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Россия ратифицировала ДОН 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

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