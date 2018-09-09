Станцию нью-йоркского метро восстановили после атаки 11 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Станция метро Нью-Йорка "Кортленд-Стрит" торжественно открылась после нападения на здание Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, сообщил телеканал CNN.

Открытие состоялось в субботу днем (в ночь на воскресенье по московскому времени). Интерьер станции украсили строчками из Декларации независимости США 1776 года и Всеобщей декларации прав человека Организации объединенных наций 1948 года.

Cortlandt Street subway station reopens 17 years after 9/11 https://t.co/KoC2DdtB9w pic.twitter.com/aRtZfbO3uB — New York Post (@nypost) September 9, 2018

На церемонии присутствовали известные жители города, однако не пришел губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который курирует транспортную компанию Metropolitan Transportation Authority.

Станция "Кортленд-Стрит" была разрушена из-за своего расположения. Башни-близнецы обрушились прямо на нее. Почти 17 лет она не работала.