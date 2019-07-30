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Британские истребители поднялись в воздух из-за полета Ил-76 возле Эстонии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВВС Великобритании подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии российского военно-транспортного самолета Ил-76.

Британские истребители взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии для сопровождения российского самолета, сообщает британское военное ведомство. По его словам, это обычное задание в рамках НАТО для "Тайфунов". Оно, как отмечается, служит гарантией того, что Великобритания готова работать в партнерстве с Эстонией.

Пилот одного из "Тайфунов" сообщил, что удалось проконтролировать перемещение российского военного самолета, пока он летел близко к воздушному пространству НАТО. Затем британские самолеты продолжили сопровождение Ил-76, пока он двигался в северном направлении от эстонского воздушного пространства.

Минобороны Великобритании не уточняет, сколько именно истребителей участвовало в сопровождении российского самолета.

Великобритания РФ

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