Южнокорейские военные оценили дистанцию запущенных КНДР ракет в 250 км

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Генштаб Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные провели пуск двух баллистических ракет, пишет Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела двух баллистических ракет, которые пролетели 250 км. В свою очередь, министр обороны Южной Кореи Чжон Кен Ду заявил, что ракеты, запущенные Северной Кореей, пролетели 240-330 км.

По его словам, КНДР провела запуск дважды, и оба раза ракеты были обнаружены.

Ранее генштаб Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные провели пуск нескольких ракет. Тип ракет не уточняется.

В объединенном комитете начальников штабов указали, что пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье.

В заявлении подчеркивается, что дальнейшие пуски ракет не исключаются, и в комитете сохраняют боевую готовность.

Ранее в июле КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что речь тогда шла о баллистических ракетах малой дальности.

До этого подобные запуски Северная Корея проводила в начале мая.