Финляндия с сентября ужесточит порядок выдачи виз для россиян

Заявители должны будут представить все требуемые сопроводительные документы о поездке

Фото: Reuters

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Диппредставительства Финляндии в России с 1 сентября начнут запрашивать все необходимые сопроводительные документы у россиян, которые подают заявления на шенгенскую визу. Речь идет о сопроводительных документах, подтверждающих планирующуюся поездку, сообщила пресс-служба МИДа страны.

Финляндия меняет порядок визовой процедуры, приводя ее в соответствие с общей политикой Евросоюза, объяснило ведомство. Раньше финская сторона могла запрашивать у заявителей отдельные дополнительные документы, если считала это необходимым. Теперь дипмиссии будут систематически требовать все те же документы, которые запрашивают и другие страны Шенгенской зоны.

Туристы и лица, желающие совершить частную поездку в Финляндию, должны будут представить план поездки и подтверждение способности ее оплатить, представить билеты и подтверждение о размещении из мест, где турист планирует останавливаться. Если этих документов у заявителя нет, дипмиссия готова принять подробное описание поездки, которое человек должен представить в письменном виде.

Доказательством платежеспособности заявителя может быть справка о трудоустройстве с указанием размера зарплаты, выписка с банковского счета с операциями за последние три месяца или документы о владении недвижимостью в России.

Владельцы недвижимости в странах Шенгенской зоны и лица, желающие навестить родственников, также должны будут представить документ, подтверждающий платежеспособность. Если заявители являются близкими родственниками владельцев недвижимости, они должны будут представить также документ, подтверждающей родство.

Новые правила будут применяться с 1 сентября 2019 года в посольстве Финляндии в Москве, генконсульстве в Петербурге и офисах в Петрозаводске и Мурманске, а также во всех финских визовых центрах. МИД пообещал опубликовать полностью обновленные требования к сопроводительным документам на английском и русском языках на сайтах финских визовых центров.