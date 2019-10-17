Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это произойдет, поскольку вступит в силу новый визовый кодекс Евросоюза.

В частности, генконсульство Финляндии в Петербурге начнет выдавать многократные визы на пять лет россиянам, если у них уже была финская виза на два года и она была использована без нарушений, заявила начальник визового отдела дипмиссии Аннели Нуммелин. Ее цитировала "Фонтанка.ру". Подать заявление на такую визу можно будет за шесть месяцев до предполагаемой поездки.

Сейчас документы на визу подают за три месяца. Право на пятилетнюю визу Финляндии имеют сотрудники национальных и региональных правительств и парламентов, члены верховных судов, их супруги и несовершеннолетние дети, а также супруги и дети лиц, у которых помимо российского есть гражданство Евросоюза.

С января по сентябрь 2019 года генконсульство в Петербурге оформило 535 000 виз, а за весь 2018 год - почти 545 000. Дипломаты прогнозируют, что всего за 2019 год димиссия получит 700 000 заявлений на финский шенген.

Срок оформления виз в Петербурге в настоящее время составляет две недели. В праздничное время он может увеличиться до трех недель.