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Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тысяч

Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тысяч
Фото: Reuters

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" ушел с молотка за $34,5 тысячи, сообщает в четверг телеканал CNN.

Торги проводились аукционным домом Hansons.

При этом проданное издание содержит две редакционные ошибки, а при первичной продаже в 1997 году цена книги составляла $1,20.

Книга лежала в шкафу около 20 лет, после чего ее владелица приняла решение собрать денежные средства для ремонта. Она пригласила специалиста, который оценил три коробки с книгами, в числе которых было первое издание "Гарри Поттера".

Гарри Поттер Джоан Роулинг

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