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Apple приостановила прослушку клиентов через Siri для улучшения качества сервиса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Apple решила приостановить программу оценки качества голосового помощника Siri, предполагающую прослушку менее 1% обращений пользователей, сообщает агентство Bloomberg.

"На время тщательной проверки мы приостанавливаем систему оценки работы Siri по всему миру. Кроме того, будущее обновление позволит клиентам выбирать, участвовать ли им в программе оценки", - говорится в сообщении Apple.

Объявление последовало за публикацией материала в газете The Guardian. В ней шла речь о том, что партнеры Apple благодаря программе получают доступ к конфиденциальной информации пользователей.

Apple Siri

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