Во Франции назвали самое дорогое в мире вино

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Отныне самое дорогое вино в мире производится не в Бургундии, как это было зарегистрировано еще недавно, а на юго-западе Франции на территориях бордосских вин, сообщило французское профессиональное издание Vitisphere.

Эти лавры перешли от знаменитого бургундского "Домэн де ля Романэ-Конти" (Le Domaine de la Romanee-Conti), или, как его называют в среде знатоков, DRC, к "Либер Патер" (Liber Pater) - вину AOC (Appellation d'Origine Controlee - контролируемое наименование по происхождению) Graves - винодельческого субрегиона Грав в составе региона вин бордо.

Ставший самым дорогим из бордосских вин в минувшем году, Liber Pater отныне продается по самой дорогой в мире цене за бутылку, обойдя главного конкурента - DRC.

Основатель в 2006 году хозяйства Liber Pater Лоик Паске оценивает вино урожая 2015 года в 30 тыс. евро за бутылку, что в семь раз дороже обычной средней цены вин этого производителя.

Средняя розничная цена DRC, которое было самым дорогим вином в мире в течение последних пяти лет, достигала примерно 18 тыс. евро за бутылку. Сам Паске утверждает, что превзошел качества мифического DRC, бутылка которого c вином урожая 1945 года была куплена в октябре прошлого года на аукционе коллекционером за 484 тыс. евро.

Секрет цены Liber Pater в лозах, использованных Паске. Они являются непривитыми оригинальными, растущими из собственных корней. Практически все нынешние виноделы Франции высаживают привитые местными сортами винограда подвои американских сортов. Во второй половине 19 века это оказалось великим открытием для борьбы с завезенной из США филлоксерой, которая сплошь выкашивала французские виноградники. Ряд американских сортов оказались устойчивыми к этим насекомым, питающимся корнями лоз.

То есть производители вина из непривитых лоз исторических французских сортов могут претендовать на идентичность, исконность своей продукции. Разумеется, это требует и особой заботы и вложений, на чем особенно настаивает Паске, который заявляет своим многочисленным критикам: "Если бы я делал то же самое и продавал бутылку по цене 50-100 евро, то все считали бы меня симпатягой и гением. Но мои производственные затраты куда выше".

"Я единственный, кто открыл доступ к тем винам бордо, которые существовали до кризиса филлоксеры", - подчеркивает Паске свою эксклюзивность.

Обещая подарить вкус истинных великих вин региона, он ориентируется на богатую публику, которой его изыски придутся по нраву. Пока произведено только 500 бутылок, из которых на продажу пошли лишь 240, чтобы "дать попробовать, каким было бордо до филлоксеры".

"Спрос немалый, и цены высокие. Мы творим вино, как произведение искусства", - приводит слова Паске Vitisphere.

Издание ссылается и на мнение коммерсанта, главы торговой фирмы онлайн Millesime Фабриса Бернара. Тот считает, что у спора о соотношении цены и качества никогда не будет конца. "Но это всего лишь вопрос предложения и спроса. Когда люди что-то покупают, это их воля", - заявляет виноторговец, который, впрочем, не предлагает Liber Pater 2015 года, полагая, что не найдет для него покупателей. При этом его фирма подтверждает, что Liber Pater по 4,3 тыс. евро за бутылку покупают американские, азиатские и российские клиенты.