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Трамп верит в возможность заключения соглашения по ядерному оружию с РФ и Китаем

По его словам, Москва и Пекин воодушевлены такой перспективой

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает вполне реальным заключение соглашения по контролю над ядерным оружием с Россией и, возможно, Китаем.

"Я верю, что это произойдет. Я обсуждал это с президентом Путиным, обсуждал это с Китаем", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

По словам Трампа, "Китай эти воодушевлен, равно как и Россия".

Говоря о возможности такого договора с Россией, Трамп отметил, что не возражал бы, если бы "мы избавились бы от части (ядерного арсенала - ИФ) и они бы тоже избавились".

Президент США подчеркнул, что США должны оставаться на лидирующих позициях в том, что касается ядерного арсенала.

В миреТрамп заявил, что обсуждал с РФ и Китаем соглашение по ядерному оружиюЧитать подробнее

"У нас будут новые ядерные возможности. Мне неприятно об этом говорить, потому что все это крайне разрушительно, но мы должны оставаться первыми", - сказал он.

В пятницу США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают обвинения лишенными оснований.

США Дональд Трамп Россия Китай

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